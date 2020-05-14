2014年間因賄選案入獄服刑的前立委蔡豪，假釋出獄後不但與屏東縣議員妻子宋麗華鬧出家暴、離婚糾紛，還被一名女子指控趁洽談工作機會，先後在義大醫學院內的辦公室與汽車旅館對她性侵及猥褻，被檢方依乘機性交及強制猥褻罪起訴。橋頭地院認定蔡豪罪證明確，依強制性交判他4年，另依強制猥褻判1年4月、應執行4年10月。還可上訴

(中時電子報)