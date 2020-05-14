前立委蔡豪假釋涉家暴性侵 法院判決出爐 16:302020/05/14 中時電子報 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前立委假釋涉家暴性侵 法院判決出爐(圖/中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2014年間因賄選案入獄服刑的前立委蔡豪，假釋出獄後不但與屏東縣議員妻子宋麗華鬧出家暴、離婚糾紛，還被一名女子指控趁洽談工作機會，先後在義大醫學院內的辦公室與汽車旅館對她性侵及猥褻，被檢方依乘機性交及強制猥褻罪起訴。橋頭地院認定蔡豪罪證明確，依強制性交判他4年，另依強制猥褻判1年4月、應執行4年10月。還可上訴 (中時電子報) #前立委 #家暴 #性侵 #蔡豪 #假釋 #法院 #強制性交 #強制猥褻 #宋麗華 #上訴 也許您會感興趣 推薦閱讀 男約女網友小酌 趁醉意強拉進入廁所硬上 09:252020/05/12 社會 北市警處理家暴案 疑被自己的辣椒噴霧波及送醫 23:182020/05/12 社會 酒店停業失依靠 女公關慘淪私娼 遇白嫖不敢報警 11:122020/05/13 社會 性侵14歲少女假釋嫌解開電子腳鐐逃 監委怒糾正法務部 16:212020/05/13 社會 秦偉性侵2女案 法院裁定關6年 20:132020/05/13 社會 社會熱門新聞 顏清標次子捐肝救父 美女老婆又被想起 - 社會 夫遭韓賜村撞死她跳樓 家屬嘆：夫妻形影不離 - 社會 立委傅崐萁又要坐牢 涉炒股判2年10月定讞 - 社會 社會10點檔》用鹽酸活活溶解丈夫 「酸夫人」冷眼看他逐漸消失 - 社會 基隆河6號水門又現浮屍 本周第5具民眾毛骨悚然 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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