520將至內閣改組受到外界關注，農委會主委究竟會不會換人？自然也引起外界猜測，但今年因農田水利法尚未完成修法，以及農委會可望升格為農業部，加上中興大學對陳吉仲歸建尚無任何資訊，因此在520過後陳吉仲仍有可能留任蘇內閣。

現任主委陳吉仲在2016年520起由時任行政院長的林全任命為副主委，暫時卸下中興大學應用經濟系教授的身分，借調至農委會擔任公職，雖然4年的借調期將滿，但按照中興大學的規定，教師借調以每4年為一次計算，若任期超過4年則依其任期辦理，但最多不超過8年，因此陳吉仲就算屆滿4年的公務身分，理論上也無借調期滿的問題。

2019年陳吉仲真除為農委會主委後，即面臨到非洲豬瘟的威脅，他率團隊修訂動物傳染病防治條例，透過加重造謠非洲豬瘟疫情罰則，及禁止網路賣豬肉製品等措施，成功防堵疫情，同年又陸續釋出補助大小型農機具，以及收購花生穩價格等利多，對民進黨政府而言無非是穩住農業縣選情的大功臣。

此外，在陳吉仲任內大力推動農產品生產及驗證管理法、農業保險法、農田水利法等修法，目前僅剩「農田水利法」尚未通過，他曾許諾要在任內把該通過的法案盡快通過，因此極有可能續留完成階段性修法。

自陳吉仲上任農委會主委後，雖然爭議事件不斷，但其農家子弟的背景及眼明手快的施政風格，也為農委會帶來新氣象，去年底他曾獲總統蔡英文盛讚是「史上最強主委」，加上企圖心強烈的個性，若成功續留甚至成為我國首位農業部部長，外界也不會感到意外。

(中時 )