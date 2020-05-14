今年受到肺炎疫情衝擊，許多世界級博物館暫停營運。不過，台中豪宅一哥-聯聚建設，位於七期的豪宅社區搜藏了大批博物館等級的藝術珍藏，5/18國際博物館日，住戶在家就能欣賞中西方館藏級作品，進行一場藝術饗宴。

由國際博物館協會（ICOM，International Council of Museums）於1977年5月18日制定，號召世界各國關注博物館及文化美學的教育及影響，訂定每年5/18為國際博物館日。

聯聚建設董事長江韋侖將幾十年來遊歷世界各國私人珍藏的藝術品，割愛贈送給各個聯聚社區，讓住戶買到的不僅是居住的舒適與品味，更是培育下一代文化素養的生活空間。

如「聯聚理仁大廈」收藏巴洛克時期的義大利畫家為西班牙國王菲利浦五世創作的畫作，名為「貴族式」畫作，為鎮宅之寶。為完整保留此畫，聯聚建設還耗資百萬元修復。

另外，還有18世紀Florence(佛羅倫斯)皇宮的門扇及威尼斯古鏡。這對門扇原預計於佳士得拍賣，江韋侖透過友人先行買下，如獲至寶；還有路易15世時期的古董椅及中國四大手工名繡的『粵繡』等收藏品。

而「聯聚保和大廈」也巧妙地將數件古董珍藏融入公設中，如地下室停放著1933年份的勞斯勞斯古董車，是「不愛江山愛美人」聞名的溫莎公爵與其夫人辛普森的御用坐駕。

門廳入口左右兩側懸掛著兩幅對稱的大型畫作「音樂預言」和「彩繪預言」，則出自17世紀梵諦岡和聖彼得大教堂首席畫家Agostino Ciampelli之作，畫中女神分別手持樂器和畫筆，象徵為住戶帶來勝利豐收與幸福美滿。

頂樓的lounge bar也相當有看頭，在吧檯後方的「道齊絳縣」匾額為乾隆38年，乾隆皇帝頒發予兩江總督尹繼善，映襯出保和住戶如同尹繼善般，為當代領袖人物。

另外，「聯聚泰和大廈」也收藏 HERMES 17世紀畫作。Simon Vouet, 1590-1649 深受法王路易13讚賞，後來被尊為巴洛克大師, Hermes 是希臘神?中的商業之神、旅者之神，他的形象一般是頭戴一頂插有雙翅的帽子，腳穿飛行鞋，手握魔杖。

「聯聚中雍大廈」Europa Leyniers Urbanus–1674-1747，此幅掛毯放置在中雍大廈，也呼應了中雍象徵的精神，由四大家族其中之一的Leyniers家族，因開創了獨家的染色技術，也吸引了當代許多知名畫家前來作畫，編織成一片片充滿詩意且無可取代的臻品。 聯聚會堂也收藏『溝通』Bonaventura Lamberti(Carpi 1651-1721 Rome) 羅馬皇宮的壁畫，提醒集團同事要常溝通，避免因誤會引起的不必要爭端。

(工商 )