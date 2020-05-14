高雄都發局長林裕益14日指出，買房購屋是終生大事，一間房屋動輒數百萬、上千萬元，還得擔負2、30年長期的房貸付款壓力，因此，對於建商在工業區、旅館區或商辦區，興建住宅銷售，消費者不查，購屋將踩到地雷，導致違法使用的困擾，因此，購屋之前，一定要「查問看」，購買之前，先詳細查證房屋座落的「土地使用分區」及其管制規定，再到現場查看，眼見為憑，有疑惑一定加以詢問。

高雄都發局長林裕益表示，為什麼會有購屋地雷？有些民眾以為買到的房子，都可以作為「住家或商店」使用，事實上，購屋成交以後，才發現不符合「都市計畫」或「建築管理」相關法範。

他說，一般買房購屋，不外乎是為了居住用途，或是經營小本生意。民眾常受到建築業者不實的宣傳文案、解說而誤導，建商甚至利用購屋者貪便宜心理，買了不能當住宅使用，或是無法營業使用的房子，譬如在工業區、旅館區、或商辦區，買了外觀像是自用住宅的房子，就會導致後來的違法使用的困擾。

高雄都發局都市開發處長郁道玲指出，工業區、旅館區的房子，依規定不能當居住用途，民眾購屋前，一定要了解清楚，不要貪圖售價，比同區段一般住宅便宜，或是心存僥倖而購買這類房子。

她說，假如購買了這類房屋，未來左鄰右舍做工廠，不僅會影響生活品質，反而鄰居們都是合法使用，自己還可能面臨違規使用受罰的窘境，得不償失。

郁道玲提醒，為了避免上當受騙，民眾在選購房屋時，一定要掌握「查、問、看」三個要訣，首先要「查」，就是詳細查閱相關房屋、土地資料，買房前一定要查明「土地使用分區證明」、都市計畫「土地使用管制」規定，以及「建物使用執照」所登載的用途。

其次要「問」，就是針對建物使用執照內容，或銷售人員提供的資訊，有任何疑問，或看不懂土地使用分區證明，及都市計畫相關規定，可以向高雄市政府主管機關詢問確認，主動求證事實。其中，有關都市計畫土地使用分區、及其土地管制規定，向都發局詢問；如果是建築物部分，可向建管處洽詢。

郁道玲表示，購屋三要訣的最後一個是「看」，就是詳細閱讀，及比對房屋宣傳銷售文案，是否與建物及土地使用相關證明文件相符。另外，最好親自到現場察看房屋內部的格局、設備，是否與文件登載一致，有疑問就一定要多多詢問請教，就能避免上當。

(工商 )