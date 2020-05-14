牧德(3563)現金增資股款全數收足，募得資金將用於充實營運資金，牧德今年第1季每股盈餘為5.3元，儘管新冠肺炎疫情延燒，牧德科技因有良好的業務及客服體系，訂單相當穩定，牧德4月合併營收約2.56億元，月成長1.21%，再創歷年同月新高，牧德預估，第2季業績可望維持高檔。

牧德現金增資發行普通股212萬股，每股認購價格250元，實收股款總額為5.3億元已全數收足，為未來布局增添支援，增資後股本將增加至4472萬8234股。

牧德第1季合併營收為6.86億元，年成長2.3%，單季合併毛利率為64.8%，每股盈餘為5.3元。

牧德4月合併營收約2.56億元，月成長1.21%，年成長0.74%，再創歷年同月新高；累計前4月合併營收為9.42億元，年成長1.88%，由於訂單穩定，牧德預估，第2季業績可望維持高檔。

牧德積極佈局新事業及新產品，其中Mini LED檢測機正積極推廣，有望在第3季貢獻營收，為5G市場需求新的(非AOI)PCB生產必須設備，亦有機會成為牧德另一新發展，目前已在設計階段，預計在第3季進入β測試，第4季有機會挹注營收。

牧德科技108年每股盈餘20.01元，董事會決議通過每股配發現金股息10元。

(時報資訊)