基隆虎仔山迴車塔牆面遭塗鴉客噴漆破壞，警方循線逮人。。（警方提供）

基隆虎仔山迴車塔牆面遭塗鴉客噴漆破壞，警方循線逮人。。（警方提供）

基隆虎仔山迴車塔牆面遭塗鴉客噴漆破壞，警方循線逮人。。（警方提供）

前往基隆Keelung地標觀景臺必經的虎仔山迴車塔，6日凌晨塔內牆面出現大量塗鴉，疑遭人噴漆破壞，13日查獲胡姓男子到案，坦承上山看夜景，一時興起練習亂畫，環保局將依廢棄物清理法要求限期改善，未恢復原狀將可按日處1200至6000元罰鍰。

警方6日接獲里長報案後，員警調閱周遭監視器影像並協請附近商家及私人住宅提供監視影像後鎖定1名「塗鴉客」，28歲的胡男坦承當時慕名至基隆地標觀賞夜景，見迴轉塔牆面有零星塗鴉痕跡，一時興起便拿出噴漆進行大面積塗鴉創作10多處。

警詢後依違反「廢棄物清理法」第27條，在指定清除地區汙染牆壁等行為送基隆市環保局裁罰，胡男清除噴漆，盡快回復牆面應有的原貌，若屆期未完成改善，將可處1200元以上至6000以下罰鍰，並按日連續處罰。

警方表示，未經申請核可於公眾場所噴漆或以任何方式塗鴉、污染牆面之行為皆屬違法行為，「藝術與髒亂有時僅一線之隔」，應採取合法管道及途徑塗鴉創作，讓理念傳達、藝術表現與市容維護能取得平衡。

位於中興社區的5層樓迴車塔，構造有如立體停車場，以螺旋狀構造克服高低落差，供汽、機車通行，上行繞16個彎、下行則繞12個彎，特殊造型還曾吸引電影取景，是民眾通往虎仔山、基隆地標景觀臺及港西國小的快速通道，相當便利。

(中時 )