宜蘭永侒實業公司礦場開發案今(14)日於環保署進行第二次環評審查會議，環評委員認為本案對生態環境及逕流水源影響重大，歷經3小時討論後決議進行第二階段環境影響評估。

開發單位永侒實業股份有限公司表示，開發面積由原本的33.5公頃縮減為21.8公頃，縮減面積達35％，計畫產量已由2600萬公噸減少至884萬公噸，開採時間由37年縮減到27年，也承諾開採完畢後執行3年的植生維護作業。

宜蘭縣員山鄉中華社區發展協會理事長陳明華表示，這半年來開發業者以每日發放免費便當，禮券等方式收買，而中華村村長許正東支持礦場開發，已經「背叛」了在地居民，反對開發的連署人數超過5萬，村民日前也已對許正東提出罷免。

然而許正東反駁，永侒公司多年來提供三節獎金、學生獎學金及老人便當，對我們村裡老人「非常好」，但2019年起已停止相關補助，因此支持永侒礦場的開採能夠恢復先前的補助，指出中華村現在被有心人士「破壞團結」。

贊成開採的出席民眾表示礦場開採不會污染水質，還可以增加工作機會、促進青年回鄉、帶動地方經濟及旅遊產業，可謂利大於弊。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，現行礦業法第38條明文規定，礦業權若中途停工1年以上，礦務局應廢止其礦業權，永侒實質上早已停工20年，永侒礦權也將在今年6月30日到期，但依法可廢止其礦業權，如今在宜蘭縣國土計畫國土保育區公布前直闖環評，時機實在過於敏感。

環評委員表示，永侒礦業權即將到期，大安埤山即將畫設為保育區，而且原生植被一旦開發就不可能短時間內恢復原樣，長出來的也只是芒草等植物，間接造成生物多樣性缺乏，建議在開發的必要性上要再討論，否則就該進入二階環評。

本案歷經超過3小時的討論，由於生態、逕流水源等調查完整性仍缺乏且影響重大，在特有種保育生物保護策略、空污增量抵減措施及因應氣候變遷緊急防災應變計畫等應再補充，經環評委員決議後進入第二階段環境影響評估。

(中時 )