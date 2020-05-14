民進黨籍蔡英文總統第二任將在5月20日展開，但第二任相較第一任無連任壓力，也讓藍營不少人憂心，民進黨可能在黨內獨派爆衝下，推動任何可能台獨的作為。據最新民調顯示，除公布蔡總統首任4年滿意度外，也針對520後兩岸關係若轉壞，進行民調。

據《新新聞》與《風傳媒》委託「台灣指標民調」進行調查，以「蔡英文總統過去四年的執政表現，施政滿意度調查」，有高達68.1%民眾表示滿意，不滿意民眾則有16.7%，若交叉分析可得知，主要支持蔡英文的族群，是由20到39歲、大學以上教育程度、立場泛綠的民眾為主。

若與蔡英文2016年上任前的民調相較，支持度更是從40%大幅上升至68%，也直追20年前，台灣首度政黨輪替時，陳水扁前總統上任之初，高達77%的滿意度。令人驚訝的是，蔡總統的民調也是首度有第二任上任前後滿意度高於第一任的。

值得注意的是，該民調也針對「蔡英文未來四年，因兩岸關係緊張衝突而爆發台海危機的可能性？」，整體來看，認為「可能」爆發開戰危機的，佔30.2%、「不可能」的，佔58.9%。有趣的是，若分開以政黨傾向來看，「台民黨認為56.4%的可能還比國民黨的48.6%可能性要來的高。

此是民調係由《新新聞》委託「台灣指標民調」進行調查，調查期間為5月5日至7日，調查對象以全國22縣市進行電話訪問，成功有效樣本數1072份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

(中時電子報)