手機品牌的老闆，只能用自家手機嗎？近日小米共同創辦人暨總裁、執行長雷軍被發現，在回覆網友留言時，使用的是 iPhone，成為微博上熱議話題之一。到底這是小題大作，還是打臉自己，來看看事件的發展吧！

日前，微博網友 @臉大的超人強 點名雷軍，在微博上給他加油，說到「雷總，今年是小米打翻身仗的一年，加油！」引來雷軍回復兩個微笑表情，不料，被發現該則貼文是由「iPhone客戶端」所發出，讓發文的網友備感欣心碎，還表明自己用過至少 7 支小米手機，可是長達 8 年的米粉！

微博網友點名雷軍，引來雷軍回應，不過竟是用 iPhone 回復的。(摘自微博)

雷軍回應網友被發現使用 iPhone ，讓發文網友感到傷心。(摘自微博)

此事件在微博上引發討論，《盤點科技》認為這件事不僅有點尷尬，也有點小題大作。也有網友回應，雷軍這件事情跟當前華為創辦人任正非用 iPad 是一樣的道理。對此，小米合夥人潘九堂則是表示「如果哪家手機公司老闆或產品經理宣稱不試用體驗蘋果三星產品和競品，要麼是虛偽，要麼不稱職或不關心產品，遠離一線了。科技創新與進步又不是大家關在屋子裡或寺廟裡各自頓悟。」換句話說，同為業界，研究競品本來就是本分之一。

雷軍回應網友被發現使用 iPhone ，引發議論。小米合夥人潘九堂評論緩頰。(摘自微博)

只不過站在米粉的立場，用心與雷軍互動的結果，竟然是發現雷軍手上正在用的不是小米手機，恐怕還是令人心理上很難接受。

(科技)