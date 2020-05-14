警方查扣討債委託書、刀械、徽章等證物。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

大同分會幫眾涉及多起暴力討債案件。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

58歲太陽會大同分會會長，綽號「柳丁」的劉姓男子，涉嫌指使幫眾從事暴力討債、恐嚇取財，劉的1名手下更因懷疑被侵吞20萬，將被害人帶至迪化街活活打死，北市警方循線追查，日前逮捕劉男在內的13名黑幫份子，全案依組織犯罪偵辦。

警方指出，劉男本為在地角頭「大橋頭幫」幫主，後來轉至天道盟太陽會，成立「大同分會」擔任分會長，2年多來陸續涉及中山、大同區多起暴力討債案件，今年3月時，劉疑因金錢糾紛，在安西街遭人開槍伏擊，當時子彈打中拜拜用的香爐，劉當時還對外表示，退出江湖已10多年，不知為何被狙擊。

警方調查，大同分會行徑囂張，某家醫美診所遭該會盯上，藉口朋友割雙眼皮失敗，多次派遣黑衣人包圍、索討鉅額賠償，又到中山區飯店要求圍事、保護費10萬，甚至再派人到大廳滋事。

警方調查，柳下手下22歲李姓小弟，認為21歲張男侵吞他20萬，4月底時將張誘至迪化街幫派聚點，5人在裡面虐打張男，最後將對方活活打死，幫眾甚至錄下毆打的影片，後來曝光震驚社會，警方後來循線逮捕命案的7名犯嫌。

北市警方循線追查，13日兵分多路前往大同區、中山區等10餘處所，循線逮捕劉男在內的13名犯嫌，另在迪化街凶宅現場，起獲討債委託書、太陽會徵章、刀械等證物，全案依組織犯罪、槍炮、恐嚇取財等罪送辦。

(中時 )