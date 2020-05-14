根據房地產市調機透統計，北台灣2020年Q1推案量較上季、去年同期減少，北台灣三都中，台北市、新北市銷售中建案數量連袂減少。不過，北市推案熱區出現改變，北投區躍居Q1推案王，專家表示，近年位於北投菁華區或捷運沿線的建案銷售狀況普遍不錯，加上一些舊案續推，連帶提升區域推案數。

根據住展雜誌統計，北台灣2020年Q1銷售中建案數量為1,465個，較2019年Q4減少52個，季減幅約3.5％，中止連續二季上揚。若與去年同期相比，則減少66個，年減幅約4.5％。北台灣三都中，台北市、新北市銷售中建案數量連袂減少。

住展雜誌研發展何世昌表示，北台灣銷售中建案數量減少的原因，除了去年Q4銷售中建案數基期較高外，Q1個案數量較少、以及房市買氣意外穩定有關，銷售中建案因而逐漸減少。

其中，台北市今年Q1建案數量為210個，較前季減少13個、季減幅約6％。台北市建案數量最多的行政區，依序前三區為北投32個、中山28個、內湖25個。新北市Q1建案數量為444個，較前季減少17個、季減幅近4％，新北市建案數量最多的行政區，依序前三區是淡水57個、林口53個、板橋44個。

何世昌分析，北投銷售中建案數量多的主因，一來是近年北投推案數量激增，近年位於北投菁華區或捷運沿線的建案銷售狀況普遍不錯，二來是北投有不少賣好多年的陳年舊案，這些建案因區段位置與機能不佳，銷售時間長達數年，導致全區建案數量偏高。但若扣除區段不佳的建案，建案數量已由2019年Q3高點的37個，減至32個。

桃園是北台灣三都中建案數量唯一增加的縣市，今年Q1已累積至392個，比前季略增2個，建案數最多的行政區依序是桃園區，高達73個，也是北台灣建案數最多的區域。除了原本推案規模龐大的中路重劃區和舊市區之外，還有新興的小檜溪重劃區，以及開發成熟的中正、藝文特區推案仍源源不斷。由於至今線上籌備中的建案仍多，預期今年桃園區建案數還可能繼續成長。

何世昌認為，銷售中建案數量從創新高轉為減少，顯示房市建案能夠順利消化，賣壓暫時獲得紓解，供給過剩的問題未進一步惡化。雖然今年Q2開賣的建案量能可觀，且經濟展望較為保守、就業市場可能惡化並衝擊房市需求，但若建案定價策略能夠務實、讓利、平價，建案數量就可望持續減少。

北台灣銷售中心成屋、預售屋建案數量統計。(圖/業者提供)

(中時電子報)