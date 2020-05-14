新北閱讀節「線上演講廳」5月特別邀請新北市長侯友宜、各局處首長及名人、作者等線上「說書」，將好書精華說給讀者聽，共有超過30場的講座、故事，鼓勵親子利用防疫期間在家共讀，一起「宅」在家中學習防疫。

新北市立圖書館表示，受到新冠肺炎疫情影響，以往最受民眾喜愛的「說故事時間」與實體講座均暫時取消，圖書館特別在新北閱讀節推出「線上演講廳」，邀請知名作家謝哲青、節目主持人吳鳳、王牌育兒醫師黃瑽寧「獻聲」，供讀者隨時瀏覽。

「線上演講廳」針對不同讀者的閱讀需求，推出「數位新北講堂」、「故事聯合國–名人說故事」、「故事聯合國–多元文化故事」、以及「故事聯合國–BABY閱讀Ready Go!」等主題系列。

「數位新北講堂」邀請到包括親子專家吳娟瑜、工人作家林立青、「天橋上的魔術師」知名漫畫家阮光民、以及擔任法國安古蘭台灣館策展人多年，舉辦超過百場漫畫展的黃健和與讀者線上聊書。

另外，因應即將到來的畢業季，為讓即將邁入職場的新鮮人有良好的準備，還規畫一系列產業應用、職涯分析、面試技巧等學習課程，讓民眾不出門便可以聽到各領域專家達人的精采分享。

「故事聯合國」特別將面對面的說故事形式搬上網路，透過市長、局處首長、作家、醫生、新住民金鐘故事媽媽等名人於線上為大家說故事，鼓勵爸媽可和孩子來段溫馨的親子共讀時光，增進親子感情，也可以培養孩子的閱讀習慣。

(中時 )