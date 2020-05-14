108年度內有自願提繳退休金的人，報稅時請注意扣繳憑單薪資所得總額是否已扣除自願提繳金額，以免多繳稅款。(圖擷自勞保局臉書)

五月報稅季節開始了，大家是否已去申報？還沒申報的勞工照過來，有項免稅權益千萬得注意，勞退自提額別忘了申報。勞保局提醒，報稅時請檢視個人薪資所得總額，若此筆未被扣除，可向國稅局分局或稽徵所更正。有內行人指出，若家庭有夫妻兩人都自提，有時自提金額會影響繳稅額距，可省下不少的稅金。

依勞退金條例第14條規定，勞工在工資6%範圍內自提的退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅。勞保局表示，108年度個人綜合所得稅於5月1日開始申報，108年度內有自願提繳退休金的人，報稅時請注意扣繳憑單薪資所得總額是否已扣除自願提繳金額，如果沒有扣除或金額有誤出入，都可洽事業單位，儘速向所轄國稅局分局或稽徵所申請更正，以免多繳稅款。

經濟日報報導，以勞工每月工資5萬元為例，每月最多可自提6%，也就是每月提3,000元，一年自提金額為3.6萬元。勞工報稅時年所得是70萬元，那麼70萬元要扣除自提的3.6萬元，則是66.4萬元，適用稅率為12%，原本要繳稅8萬4,000元，但扣除勞退自提後只要繳稅7萬9,680元，可以少繳稅額4,320元。

依財政部公布的綜所稅稅率，總共分5個級距，54萬以下是5%、54萬01元至121萬是12%、121萬01元至242萬是20%、242萬01元至453萬是30%、453萬01元以上是40%。

(中時電子報)