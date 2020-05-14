盧秀燕稱讚台中的茂谷柑皮薄到幾乎看不到，品質優良行銷到新加坡等地。（陳世宗攝）

新冠肺炎疫情衝擊農產品銷售，市長盧秀燕14日化身超級推銷員，與中信兄弟啦啦隊長小安及高人氣隊員峮峮，透過線上直播，行銷台中在地西瓜、茂谷柑、紅龍果等製成的冰棒、雪花冰及優格義式冰淇淋；吸引超過1.5萬次觀看數，大讚「這碗冰太誘人！」、「這週衝台中了啦！」藉此幫助農民度過疫情難關。

盧秀燕表示，夏天天氣熱，自然就會想到要吃冰。農業局與台中在地業者開發茂谷柑雪花冰，及紅龍果優格義式冰淇淋，也與知名冰棒品牌春一枝聯名推出台中茂谷柑冰棒。炎熱夏天來一支台中在地清涼的水果冰，可瞬間消暑，台中冰果是夏天最佳消暑秘方。

盧秀燕如數家珍台中在地水果，請民眾認明選購。她說，台中水果精緻高級，像是海線砂質土壤特別適合西瓜、花生、地瓜等農特產生長；今年雨水較少、西瓜香甜，銷量特別好。她並推薦茂谷柑等柑橘類、梨子、甜桃、紅龍果及荔枝等水果。

農業局長蔡精強說，台中5月份當季鮮果有西瓜、甜桃及梨子，西瓜以龍井、大肚、清水及大安為主要產區，品種是黃肉小玉西瓜，口感香脆多汁帶「沙甜」。每年4至5月是平地甜桃成熟時刻，產區有新社、東勢、太平等地區，品種有「春豐」、「紅玉」、「福利美」等。

農業局表示，水梨以東勢、和平、新社及后里等為主要產區，5月份早梨以「幸水梨」、「秋水梨」等品種為主，端午節前後有「豐水梨」；暑假有「新興梨」及「甘露梨」陸續登場，鮮脆多汁各有風味，歡迎民眾多吃台中好梨！

(中時 )