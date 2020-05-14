央行第16期特殊號鈔券拍賣 5月28日上網投標 16:402020/05/14 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央銀行宣布拍賣第16期特殊號碼鈔券，5月28日10時起至6月2日10時止，將透過台灣銀行網站投標公開拍賣。 央行發行局局長施遵驊表示，本期特殊號碼鈔券包含100元、500元、1,000元券，共計122組或4,592張，底價為面額的2倍，拍賣所有收入將全數繳庫。 施遵驊指出，台銀網站從5月18日至6月2日，在「新台幣特殊號碼鈔券拍賣專區」詳細刊載拍賣作業規定。且為便利民眾投標及查詢，5月18日至5月20日將於報紙刊登拍賣公告資訊。 (工商 ) #拍賣 #鈔券 #投標 #特殊號碼 #網站 也許您會感興趣 推薦閱讀 《經濟》疫情「宅」在家 Q1電腦、資訊服務營業額創同期新高 16:142020/05/11 財經 遠距需求 電腦及資訊服務業 首季營收908億 創新高 04:102020/05/12 財經要聞 運動防疫停賽 線上玩家賭很大 04:102020/05/13 社會新聞 前彰化縣田尾鄉長莊仁舜 違法收回扣遭監院彈劾 13:192020/05/13 政治 《金融》央行2年期NCD 投標倍數創新高、利率反向走 13:242020/05/13 財經 低價小坪數最夯 永德言葉標脫兩戶 15:382020/05/13 財經 拍賣平台公布二手品排行榜 熱搜冠軍就是它 16:022020/05/13 財經 氣候變遷繪畫創作賽 成績揭曉 04:102020/05/14 產業特刊 《業績-電子商務》防疫商機 網家第1季營收再衝百億創歷年次高 08:182020/05/14 財經 大陸體育論壇虎撲最快年底在美IPO 15:312020/05/14 財經 財經熱門新聞 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 跟豪門女婿爆曖昧 美女主管曾是和碩業務大將 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 台積電赴美贏過鴻海！美媒驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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