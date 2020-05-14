中央銀行宣布拍賣第16期特殊號碼鈔券，5月28日10時起至6月2日10時止，將透過台灣銀行網站投標公開拍賣。

央行發行局局長施遵驊表示，本期特殊號碼鈔券包含100元、500元、1,000元券，共計122組或4,592張，底價為面額的2倍，拍賣所有收入將全數繳庫。

施遵驊指出，台銀網站從5月18日至6月2日，在「新台幣特殊號碼鈔券拍賣專區」詳細刊載拍賣作業規定。且為便利民眾投標及查詢，5月18日至5月20日將於報紙刊登拍賣公告資訊。

(工商 )