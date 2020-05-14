繼卡牌遊戲《符文大地傳說》創下手機雙平台遊戲類排行雙榜首佳績後，台灣大哥大趁勝追擊，14日宣布取得Riot Games全新開發的射擊遊戲《VALORANT特戰英豪》台灣區代理權。

《VALORANT特戰英豪》係為Riot Games進軍第一人稱射擊遊戲 (FPS)的首款新作，也是台灣大旗下代理的第一款電競射擊遊戲。《VALORANT特戰英豪》現階段提供玩家於電腦上進行5對5競技，充分考驗玩家反應速度與彼此間默契，讓喜愛FPS領域及電競遊戲的台灣玩家，可以線上一較高下。 台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，為持續帶給台灣玩家不同遊戲領域的體驗，台灣大積極與Riot Games洽談合作。首款合作的卡牌遊戲《符文大地傳說》在5月1日上線後，就獲得玩家熱烈好評，更創下手機（iOS、Android）雙平台遊戲類排行榜第一名佳績，這次能夠再度取得《VALORANT特戰英豪》代理權，將這款回歸經典戰術對抗模式的射擊遊戲帶給台灣玩家，以滿足玩家追求刺激、運用創新戰略的快感。

李芃君指出，《VALORANT特戰英豪》在國外封測時，也受到玩家高度評價，更寫下於直播平台Twitch同時觀看人數超越《英雄聯盟》的超強紀錄，台灣大哥大對此款遊戲不但充滿信心，亦將成為台灣大佈局電競遊戲，甚至未來全面進軍各種遊戲領域的強心針。 Riot Games東南亞地區總經理Justin Hulog表示，在卡牌遊戲《符文大地傳說》成功推出後，這次與台灣大再度合作，並在PC上推出Riot Games的第一人稱戰術射擊遊戲《VALORANT特戰英豪》 ，這是一款驚險刺激、又需要精湛技巧的免費遊戲，尤其在分秒必爭的決勝時刻，創新戰術將是擊敗對手的主要風格。雙方的繼續合作，可為台灣玩家創造最佳的遊戲體驗。

Riot Games團隊指出，為打造最逼真的操作體驗，投入了大量資源開發，如免費開放給所有玩家的128 tick專用伺服器，並在全球設有多個數據中心，讓玩家能享受PING值少於35毫秒的對戰，同時量身訂製的網路傳輸編碼，讓射擊可以準確命中，並設置反作弊專利防範與偵測系統等精密設備，讓真正玩家無後顧之憂。

在《VALORANT特戰英豪》的對戰裡，玩家將化身為一名特務，並在攻擊方與守備方對峙的24回合制戰局中，奪得勝利。

《VALORANT特戰英豪》以近未來的地球為場景，特務成員來自全球各地，每位特務皆有一組獨門戰鬥技能，可用來蒐集情資、強化基地、偵察敵情、攻堅防禦工事與場控等，眾多技能讓玩家可創造獨一無二的戰略契機，發射致命一擊。

此外，《VALORANT特戰英豪》遊戲裡的每個地圖都經過精心設計，玩家可自行發揮創意，運籌帷幄的制訂五花八門策略，或籌組各式各樣的隊伍，與來自各地、擁有一身絕技的特務齊聚一堂，一起展開存亡危機大對抗。

(工商 )