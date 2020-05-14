台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248），第一季營收為新台幣7.49億元、年增5.02％，創歷史同期新高，單季稅後淨利為1,646萬元，每股稅後盈餘為0.54元。

沛波表示，受惠國內需求持續維持高檔，帶動第一季營收續創新高，在接單放量與成本控管得當下，第一季毛利率尚能維持堅挺，但因去年台南廠加入等相關營業費用的增加，致使影響獲利表現。

展望第二季，總經理葉俊良指出，今年首季全台建照核發較去年同期增加6%，證明建築用鋼筋需求的持續成長，未來在危老政策落日的推波助瀾，可望加速老舊住宅改建整合的腳步，更加突顯國內鋼筋產品需求熱度。

此外，鋼筋市場以內需為主，不受新冠肺炎疫情影響，受惠市場需求殷切，目前公司在手訂單掌握度達三個月，可望激勵沛波營收持續維持高檔，獲利空間將會同步提升，對公司未來業績展望維持正向看法。

(工商 )