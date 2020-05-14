謝震武14日出席大地酒店公益記者會，該酒店推出薑黃健康水餃「大地元寶」，賣出全數收入將捐給台灣世界展望會，並支持國內經濟弱勢家庭的防疫需求及特況家庭生活扶助金，謝震武也現場認購100盒做愛心。他笑說：「活動前有特別集訓包水餃，但說實在話，我幾乎很少下廚，但我很會品嘗美食。」自嘲別人包水餃是元寶，自己則是碎銀子。

疫情獲得控制，謝震武分享主持節目在疫情最嚴重時，製作單位真的用尺量出最佳距離，「節目上跟坐在最後的來賓講話，真的宛若天涯海角，後來距離拉遠不夠，又拉隔板。」至於收入是否受影響，他笑說：「太忙了，沒有認真算過，你們知道的，打官司的人戴口罩就好。」他希望藉由這個公益活動，讓因疫情緊張的大家，可以透過傳遞愛心，緩解長期緊張的心情。

謝震武喜歡吃辣。（粘耿豪攝）

謝震武吃著水餃的同時，忍不住感嘆，「之前參加飢餓30活動，真的到現場才知道什麼是人飢己飢人溺己溺，人真的是愛心的群聚動物。」對於時事問題，他則笑回：「今天是公益活動。」

(中時 )