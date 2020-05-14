在演奏圈有「大提琴界林志玲」封號的嫚凌，憑藉著20年演奏資歷及曾與天后江蕙、余天、洪榮宏、張信哲等天王天后級歌手同台表演豐富經驗，把自己擅長的古典樂及熱愛的流行音樂元素融合並翻玩，在自己迎接不惑之年之際發行了個人首張跨界EP《蛻變》，其中主打歌〈玩美〉邀來好友楊蒨時及謝和弦的老婆Keanna獻聲合作。

有發片夢的嫚凌，首次錄製了主打歌《玩美》第一版後才發現「拿麥克風比拿大提琴難的殘酷事實」，決定把唱歌交給專業的她，因此開啟與楊蒨時及Keanna的合作契機；嫚凌與Keanna兩人因為合作這首歌後成為好友，有趣的是，兩人由於生活作息時間不太一樣，反而發展出好姊妹倆專屬的特別互動時間；嫚凌笑說：「Keanna通常都早上才睡覺，我則是早睡早起的人，但很妙的是，如果要分享心事，我們都會利用早上她要睡之前通電話，那個時間點是我們專屬的時間，都不會有人打擾。」

年近40的她外型高挑亮麗加上保養有方，在業界有「大提琴界林志玲」美譽，已經生了兩個小寶貝的她身材外表依然年輕如昔；愛運動、對飲食控制有一套的嫚凌特別透露自己的保養祕方就是「三分練七分吃」，「女人不管什麼年紀或是什麼身分，都不要放棄愛自己，我喜歡運動，自己的習慣是做到三分練七分吃，平常飲食很控制，少油少糖、一周兩次運動、不要熬夜，就能把自己的狀態隨時保持得很好」。

嫚凌在演奏圈有「大提琴界林志玲」封號。（星火映畫提供）

(中時 )