客家大院桐花公園2016年委由廠商經營，轉型成收費景點，不過因廠商經營不善沒有按時繳租，縣議員韓茂賢希望縣府盡速解約收回自營運。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府2016年因財政困窘，將銅鑼鄉客家大院經營權標出，每年可收取約209萬元租金，替縣府開源節流，不過去年起廠商因經營不善，租金繳納不正常被催繳7次，縣府因此決定於今年1月底解約，但廠商堅持履約並委由律師抗告，農業處表示，將循法律途徑盡速完成點交，並研擬重新招標。

苗栗縣議會第19屆第3次定期會縣政總質詢14日展開，由縣議員韓茂賢打頭陣，聚焦縣內觀光產業發展，他指出，13日他到客家大院桐花公園勘查，發現裡頭空無一人，問了工作人員得知生意不好，深入了解才發現廠商連租金都繳不起，建議縣府應盡快解約，收回自行營運免費開放。

韓茂賢認為，公園應屬公共設施，不是用來賺錢，縣府財政改善後，應收回自營管理，免費開放讓人潮進來，帶動周邊商機，他舉出三義鄉知名景點勝興車站為例，「如果參觀車站也要收錢，那現在就不會有鐵道自行車進駐」，只有苗栗景點要收費這樣會比較辛苦，希望縣府從優從寬盡快解約。

農業處長陳錦俊表示，過去因縣府財政困窘，維持客家大院營運每年需花費上千萬元，因此在2016年招租，隔年元旦簽約生效，廠商將客家大院轉型成貓貍影城桐花樂園，2017、2018年均正常繳租，直到去年繳租不正常，縣府依規定催收7次，也只收到6萬元租金，因此決定於今年1月22日函文解約。

陳錦俊指出，廠商不願解約委由律師抗告，因此目前尚未完成點交，縣府將循法律途徑處理，同時重新研擬招租案。縣長徐耀昌表示，桐花影城的廠商長期沒有正常繳租已違反合約，因此縣府將它停權，若有企業想承租經營樂觀其成，至於自營運恐怕所費不貲，因此還需審慎評估。

(中時 )