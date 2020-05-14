雲林縣警局斗六分局員警執行擴大臨檢勤務，縣長張麗善（持麥克風者）到場慰問。（雲林縣政府提供）

新冠肺炎疫情爆發以來，全國家暴案件隨之增加15％，雲林縣小幅增加，縣長張麗善責成社會處、衛生局、警察局「加強關懷」50多名高風險民眾。為宣示犯罪零容忍，張麗善責成縣警局加強深夜時段警力，強化警勤區經營，建立警民夥伴關係。

近4個月來民眾減少出門，全國家暴案件增加15％，雲林縣微幅成長加，縣府為此成立社區治安守護平台，成員涵蓋社會處、衛生局、警察局、民政處；張麗善表示，防疫也要守護民眾安全，該平台立即提高關懷50名高風險民眾的動態。

上月疫情升溫，治安事故仍時有所聞，張麗善強調，她支持嚴正執法，挑戰公權力之事絕不寬貸，要求雲林縣警局檢討改善，加強不法分子監控。

她表示，小派出所的人力編制少，因應之道是以現有人力聯合稽查補足，縣警局已強化深夜時段警力，巡邏班次從原118班次增為178班次，另針對容易發生治安事件的營業場所及交通路段，增加擴大臨檢次數。

張麗善表示，強化警勤區經營工作必須雙管齊下，要求警局掌握治安顧慮人口、減刑出獄、毒品人口，以防止再犯，也要爭取社區民眾信賴，建立警民夥伴關係預防犯罪，讓鄉親安全、安心、安穩生活。

雲林縣警局統計，去年九月至今年三月以來，受理110民眾各類報案共3萬0587件，報案類別以車禍、妨害出入、妨害安寧、違規停車、糾紛案件較多，分別轉交各分局查處列管，每周提列報告。

(中時 )