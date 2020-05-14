交通部長林佳龍表示，5月底推出防疫旅遊首發團，大約1至3個月到位落實後，就會啟動擴大國民旅遊的補助，也就是全民安心旅遊。(蔡依珍攝)

交通部長林佳龍表示，5月底推出防疫旅遊首發團，大約1至3個月到位落實後，就會啟動擴大國民旅遊的補助，也就是全民安心旅遊。(蔡依珍攝)

交通部長林佳龍表示，5月底推出防疫旅遊首發團，大約1至3個月到位落實後，就會啟動擴大國民旅遊的補助，也就是全民安心旅遊。(蔡依珍攝)

中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會14日在尊爵飯店舉辦訓練會，桃園市長鄭文燦也出席鼓勵運將。(蔡依珍攝)

林佳龍：防疫旅遊1至3月再推安心旅遊

交通部長林佳龍14日赴桃園參加計程車全國聯合會訓練，向運將們喊話，交通部5月底推出防疫旅遊，運將們可以憑著專業幫忙踩線體檢，大約1至3個月到位落實後，就會啟動擴大國民旅遊的補助，也就是「安心旅遊」，全民就可以安心走出來、自由的旅遊，目前旅遊指引草案正送指揮中心審查。

中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會14日在尊爵飯店舉辦訓練會，提升服務和執業技能，以職訓充電為未來振興做準備，交通部長林佳龍親自出席，感謝運將、尤其是桃園機場防疫車隊的貢獻，也致歉日前自己「計程車領6萬」一說讓運將遭汙名化，強調是薪資補貼3個月最多3萬，120小時培訓課程上限1萬8960元，以及6個月最多1萬2000元油資補貼三項補助加起來的結果。

林佳龍提到，要為疫情過後、百業復甦做好準備，交通部規畫1到3個月的防疫旅遊，透過國家風景區組織優質的旅遊行程，把食宿遊購等活動串聯起來，尤其要建立防疫旅遊指引，目前草案正送中央流行疫情指揮中心審理，包括社交距離、移動景點進出的注意事項等，未來可供社團出遊、畢業旅行等參考，透過防疫旅遊的踩線團體檢、發現問題，也能促進消費、帶動景氣，首批防疫旅遊團將於5月底出團，「大家都在看」，待各項落實後就會啟動擴大國民旅遊的補助，就是所謂的「安心旅遊」，全民就可以安心走出來。

林佳龍強調防疫旅遊和安心旅遊都是開放國門之前的國內旅遊，針對商務、經貿或特定專業人士進出台灣，也能參考交通局在防疫及安心旅遊所建立的指引，確保國門開放的時候，可以維持安全的旅遊環境。

(中時 )