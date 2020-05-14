國民黨金門縣黨部義務副主委謝東龍等6人今（14）日就位，他們一致強調，未來要在「與時俱進，創新改變」的大方針下，爭取更多年輕人的支持，協助落實基層服務工作，攜手為金門打拚。

6位義務副主委是謝東龍（前金門縣議會副議長）、許玉昭（金門縣議員）、莊嘉銘（金門縣青工會總會長）、王建順（金門縣卓越青工會總會長）、呂瑞泰（前金湖鎮代表會主席）、王添泉（前金沙、金鼎國小校長），在各領域包括青年、婦女、政界、商界、教育界均有傑出表現和豐沛人脈。

國民黨為健全地方組織、深化基層經營，擴大義務幹部參與，由黨中央核派6人為金門縣黨部義務副主委，縣黨部主委石兆（王民日）今天代表黨主席江啟臣頒發派任書，並與他們座談、交換未來黨務發展意見。

石主委表示，國民黨目前遭遇艱困處境，尤其資金遭黨產會凍結，黨務運作十分困難，黨務專職同仁愈來愈少，主委也已是無給職，遴聘縣黨部義務副主委是要讓國民黨朝向志工化與義工化發展，結合熱心人士在各領域的人脈與資源，共同投入為民服務工作。

(中時 )