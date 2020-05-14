全國公務人員協會榮譽理事長李來希因不滿時代力量立委王婉諭支持罷韓，在臉書以「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」等發言，引發軒然大波，全國公務人員協會發聲明表示遺憾，也將討論是否撤銷對方的頭銜。

在高巿府任職的全國公務人員協會理事長吳美鳳14日表示，李來希言論已經波及到無辜的公務人員，雖然就他為公務人員權益發聲的部分很感激他，可是與公務人員權益無關的其他事項，縱使要發言，還是應該謹言慎行。

吳美鳳說，李來希去年7月16日已退休，雖然為感謝他的付出，給予他榮譽理事長的名譽職，但他的個人言行，並不能代表全協，也不代表全體的公務人員。公眾議題可以討論，但涉及人家的家庭，已經是沒那麼的厚道。

至於李來希的言論是否對罷韓造成影響？吳美鳳說，這不在他們研議範圍內，因為全協實在接到太多會員反應，所以有必要做適當的釐清，公務人員依法行政、也行政中立，切割的是李來希的言論，但無關罷韓或反罷韓。

全國公務人員協會14日發聲明，指李來希並非現職公務人員，也非全協會員，對外發表的不當言論，屬個人行為，不代表協會與全體公務人員。至於李退休後受聘榮譽理事長，是否要撤銷，將交由理監事會討論後決定。

(中時 )