木棉花季結束後，台南市白河區在5月下旬將迎來蓮花季，今年栽種時間提早，種植面積也比去年多，近300公頃，不少蓮田都已開花，吸引遊客前來玩賞。（莊曜聰攝）

木棉花季結束，時序也進入夏季，台南市白河區將迎來蓮花季，區公所預計在5月24日舉行蓮花節活動，今年因蓮花種植的時間提早，近期遊客造訪白河時，已經能夠看到蓮田中的蓮花綻放，連續幾個周末假期都吸引不少民眾前來賞蓮，白河區區長蕭福清說，活動將安排民眾走向戶外，並以小家庭形式在蓮田賞蓮、野餐，更希望疫情趨緩，屆時能吸引更多人潮。

白河區素有蓮花故鄉稱號，且今年種植面積比去年增加，將近300公頃，在農曆春節前後栽種的蓮花已經開始採收蓮子，蓮田則分布在永安里、大竹里、詔豐里、廣蓮里、昇安里、竹門里及汴頭里等處，品種也各有不同。

區公所指出，今年蓮花節訂於5月24日在蓮花公園開幕，活動包括蓮花寫生、攝影比賽、蓮田邊野餐趣、畫荷扇、品嘗蓮子料理、農村巡禮等一系列豐富活動，公所也推出蓮花季三部曲影片，首部曲在日前上架，遊客不只賞蓮，還能感受大自然的蟲鳴鳥叫，希望民眾「再忙也要來悠閒一夏」。

白河區公所從4月中旬起就在官網設置「花況報報」，提供遊客查詢最新花況，每周更新蓮花即時花況，讓民眾從線上就能觀賞蓮花的秀麗，並透過旅遊地圖與周邊商家餐廳、景點做連結，讓遊客能掌握第一手資訊，賞蓮同時也能暢遊白河。

(中時 )