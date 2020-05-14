《謝謝你愛過我》由電影《她們》眾女主角之一的新銳演員艾莉莎斯坎倫、澳洲知名女星艾絲戴維斯及全球破億美金鉅片《一級玩家》主角班曼德森領銜主演。此片為澳洲知名舞台劇女導演夏儂莫菲首部作品，在去年威尼斯影展以黑馬之姿挺進正式競賽片，而劇情不僅僅是虐心的愛到生命最終的故事，更在編導與演員們精采搭配下，炮製出一部非一般愛情電影，在威尼斯做世界首映完後更是全場掌聲不斷，首波影評更一度衝出百分百好評。而在去年《小丑》、《婚姻故事》等強片環視下，出生於澳洲的新人演員托比華勒斯最終擊退各個對手，獲得表彰最佳新演員的馬切洛馬斯楚安尼獎，此獎項在2008年曾頒發給奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯，可說是前途不可限量。

而獲得威尼斯影展最佳新演員獎的托比華勒斯出生於澳洲，年僅23歲的他，早在十幾歲時就在英國和澳洲兩地的大大小電視劇嶄露頭角，最被全世界觀眾所熟知是在2019的NETFLIX末世劇《新社會》，飾演亦正亦邪的男配角，在劇中個性是玩世不恭且又滿腹心機，讓看過的人皆難以忘記他的存在。而在電影《謝謝你愛過我》中，他剃掉帥氣頭髮，理出個大平頭飾演一名街頭小毒販，在與飾演高中生的女主角於火車站意外邂逅，碰出了愛情火花，卻也引發不可預料的種種事件。

導演夏儂莫菲表示，在首度試鏡時，她一眼看到托比就覺得他的眼神深不可測，看似痞子的外表卻又有一顆希望被人看見的心，幾次深聊之後就覺得他可以勝任這腳色，但在確認男、女主角後，導演不希望他們在籌備期時天天見面，反而希望三人用視訊或錄製影片的方式來預備電影中的腳色。男主角托比表示這方式他感到非常新鮮，每天就按照規定時間與導演開視訊會議，然後用錄製影片方式交代導演所需要的腳色功課，他一開始還蠻不習慣，但幾次下來的『居家隔離』教戲，卻意外在開拍後有好的火花。在電影裡他有一場跳舞誘惑女主角的戲，本身自認為很會跳舞的他，卻在交給導演跳舞影片的功課時頻頻被打槍，準備了快十幾段影片都讓導演不滿意，最後他選擇先寄給女主角看，連女主角艾莉莎斯坎倫都稱讚他跳得很性感後，再交給導演審核，後來導演非常滿意後來的版本，甚至覺得她也被誘惑到了。

《謝謝你愛過我》故事描述癌症末期的高中少女蜜拉，有疼愛她的父母願意陪她走完人生最終旅程，但青春期仍懷著少女心的她，一場突如其來的邂逅改變了她的餘生。一名玩世不恭的小毒販摩西讓蜜拉無可救藥愛上他，甚至決心要跟他談生命裡第一次的初戀，而正當蜜拉的父母還沒搞清楚狀況時，她卻堅持要與摩西同居，最後四人被迫住在同個屋簷下，而這變化擾亂了全家人的安定生活。兩個萌懂無知的少男少女，從不打不相識到真心相愛後，最終摩西也與蜜拉父母融化掉彼此的隔閡，正當大家都以為這兩小無猜的愛情會順利時，蜜拉身體卻越來越差，讓死亡的倒數計時也步步逼近…究竟，他們的愛情能夠戰勝疾病和死亡嗎？電影5月29日搶先全球上映。

(中時 )