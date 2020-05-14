圖為包括磐石號油彈補給艦（舷號530中）、拉法葉級飛彈巡防艦與成功級飛彈巡防艦各1艘組成敦睦艦隊，在海上進行運補等操練情形。（摘自中華民國海軍臉書粉絲專頁）

法國表示將繼續協助台灣拉法葉艦升級，引來大陸方面強烈反彈，不少國人因此期則中華民國與法國的外交關係能進一步提升，但最近出版回憶錄的外交部前部長錢復卻在書中潑了一盆冷水，表示根據他的經驗，法國對台軍售對改善兩國關係無實質幫助。

錢復指出，1991年我國向法國採購拉法葉艦和幻象2000時，因法方為安撫大陸，交易過程一度延宕。雖然法方極力安撫，但大陸方面依舊反對，並對法方祭出制裁，因此法方轉向我國，希望我國能看在軍售的面子上，給予法國參與6年國建重大工程招標的優惠。在各項工程中，法方對高鐵和核四表現出高度興趣。

但就在這時候，美國突然殺出，老布希政府宣布將向台灣出售F-16，並希望台灣不要購買幻象2000。錢復回憶道，經過當時政府高層的討論，決定仍按計畫像法國採購戰機，同時接受美國國軍售。並在經濟政策上做出平衡，計畫將高鐵工程給予法國。

雖然法國很希望透過軍售打開門戶，參與台灣經濟建設。但錢復指出，軍售案並未給兩國關係帶來太大突破。當時核四工程已由行政院長郝柏村拍板給予美國，而原本要給予法國的高鐵標案，也被日本攔胡，台灣重要企業亦未赴法國投資，讓法方十分失望。雖然此後法方派出多位重量級政壇人士訪台，但仍無實質進展，僅有1993年11月的中華民國與法國通航堪稱大事。

後來，時任法國教育部長的費雍(François Fillon)訪台時，錢復向他指出箇中原因。錢復直言，雖然法方一再表明將在兩岸之間採取平衡姿態，但是法國積極修復與大陸關係，加上先前主要國家中只有法國禁止其駐外大使參加我國國慶酒會，法方的平衡政策根本就是一紙空文。既然法方態度反覆，那也不能怪我方不給予信任。

(中時電子報)