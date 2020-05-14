交通局觀光局為感謝防疫醫事人員辛勞，修正「獎助直轄市及縣市政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，將經衛福部認定符合需求的執行防疫業務醫事人員納入適用對象，由旅宿業者直接折抵住宿房價，每房每日最高折抵1500元，期限至6月底止。

觀光局表示，考量執行防疫業務的醫事人員在醫院從事診治患者或檢驗等相關工作，身心均處於長時間高壓工作，各縣市政府將媒合合適旅宿業者，提供經衛福部認定符合需求的執行防疫業務醫事人員入住，紓減第一線醫事人員身心壓力。

觀光局指出，只要出具各醫療院所開立的證明文件及醫事人員證件，可由旅宿業者直接折抵住宿房價，每房每日最高折抵1500元。目前已有台北五星級大飯店率先響應、願意提供約3000元的優惠價格，入住的執行防疫業務醫事人員只需自付差額1500元。

觀光局表示，提供執行防疫業務醫事人員住宿折抵優惠補助的旅宿業者名單，將陸續公布於台灣旅宿網「挺醫護方案」活動專區，符合資格防疫醫事人員可於該專區查詢參與旅宿業者，逕洽旅宿業者訂房。

觀光局亦已在台灣旅宿網建置「防疫旅宿」專區，目前共有26家旅宿業者自願公布為防疫旅宿，包括台北市21家、台南市1家、南投縣1家及高雄市3家，民眾可直接訂房。其餘未公開的旅宿業者，則可透過各縣市防疫旅宿連絡窗口進行訂房。

(時報資訊)