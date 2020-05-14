啟碁(6285)今日舉辦法人說明會，董事長謝宏波認為，隨著新冠肺炎疫情舒緩，5G依舊是各國政府會著力的一塊，啟碁5G營收占比今年約3~5%，明年希望有翻倍成長、上看7~10%，另外，由於美中貿易戰恐無法在短期結束，故今年啟碁下半年會有55%以上的產能在台灣、越南廠區出貨。

新冠肺炎疫情現階段逐漸趨緩，謝宏波認為，今年上半年因為疫情關係，招工、員工到廠隔離的額外工資，導致額外支出，多少對獲利造成影響，現階段供應鏈在5月中旬都已經解封、或是有條件解封，6月可以恢復比較正常的狀態，約可達到9成，剩下的就是中美洲、東南亞等地還沒完全恢復，現在大陸地區已經沒有太大的問題，還是大陸以外的供應鏈比較需要觀察，預計在各國疫情舒緩下，材料供應鏈回穩後，啟碁第三季逐月、逐季的產能都會趨向合理應用。

若以疫情對市場面的影響來看，謝宏波分析指出，不需要人員安裝、實際店面銷售的網通產品，在本波疫情中不受影響，甚至有小部分有追單，但需要安裝以及銷售的則受到衝擊，包括汽車、IoT以及部份消費性產品，其中又以汽車最大影響，目前汽車組裝、Tier 1上週開始已經有局部復工，但還是有一大部分還沒復工，這將對上半年衝擊比較大的。

謝宏波表示，今年到明年來說，啟碁在技術上，主要鎖定WiFi 6、OTT、Mesh WiFi、汽車、IoT終端以及行動熱點；至於5G，隨著各國解封，依舊會是可以期待的一塊，今年5G營收占比約3~5%，明年希望有翻倍成長，可以上看7~10%。

在產能配置上，謝宏波表示，啟碁在製造產能的第一階段布局已經就緒，越南廠、台灣南科廠都已經在去年第四季得到客戶認證，生產自動化、數據蒐集也獲得客戶認同，預計本季開始會和客戶協商討論，推估今年下半年會有55%以上的產能在台灣、越南地區出貨，針對台灣、越南的擴建計畫也會持續，主要是因未來營運能量的需求，預計越南廠稼動率下半年會比較滿，目前啟碁還是以大陸崑山廠面積最大，可用面積也比台灣大，但受到客戶要求，故台灣和大陸今年生產金額應該相當，還是要看機動性，只要崑山的稼動率達7~8成，則啟碁今年全球產能就會達到比較健康的結構。

啟碁現階段考量現在疫情、貿易戰短時間不會結束，預計各地產能占比上，越南會12~15%、大陸40~45%、台灣40~45%，還是會視實際狀況會視情況調整。

今年啟碁因為有廠房興建，資本支出預計落在13~15億元左右。

另外，啟碁今年因為有業務擴充、擴產計畫等，現金流來是很重要，故目前沒有買庫藏股計畫。

(時報資訊)