中華電(2412)、宏達電(2498)今(14)日宣布，共同打造VR創新應用服務，布局5G多元內容，雙方將於5G服務推出後，透過5G高速率、低延遲的特性，打造劇院般的VR影音沉浸式體驗，中華電亦獨家提供4K、VR的演唱會內容。

面對5G新浪潮，中華電與宏達電持續緊密合作，除了日前完成三地VR遠程會議，取得策略合作共識，此次雙方影音內容平台亦展開合作，積極拓展多樣化的VR應用服務領域，預計未來將持續透過多元的策略產品合作，建構端到端5G產業鏈，帶動產業升級。

中華電行動通信分公司總經理陳明仕表示，中華電持續開創5G新局，與宏達電結盟合作，於5G服務推出後，將拓展VR虛擬應用領域至遊戲、影視、導覽、教育、藝術等內容，進而打造更優質的4K與VR影音體驗。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，未來5G時代所帶來的相關應用，將會跳脫以往想像，為生活帶來無限的可能，中華電與宏達電持續宏觀布局5G，預計服務推出後，民眾在家戴上宏達電頭戴式顯示器，即可享受有如身歷其境的優質串流影音內容，未來不僅可即時提供高品質的VR內容，更能延伸發展更多雲端產業鏈應用。

(時報資訊)