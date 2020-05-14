市場關注美聯儲會主席談話，雖暗示不實行負利率政策，然警告經濟復甦緩慢，下行風險仍高。華爾街連三交易日下滑，致港股今日一路下行。

周四香港恆生指數收盤大跌350.6點或-1.45%，為23829.7點。國企股跌148.61點或-1.51%，為9687.1點。

航空股、內險股、石油股皆下跌。北京首都機場跌4.43%，報4.97港元。

騰訊漲幅縮至0.23%，收430.6港元。美團點評大漲2.88%。中芯國際大漲9.66%，報18.84港元。

(時報資訊)