《港股》恆指一路低走 收盤下挫1.45％ 16:482020/05/14 時報資訊 編譯張朝欽、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場關注美聯儲會主席談話，雖暗示不實行負利率政策，然警告經濟復甦緩慢，下行風險仍高。華爾街連三交易日下滑，致港股今日一路下行。 周四香港恆生指數收盤大跌350.6點或-1.45%，為23829.7點。國企股跌148.61點或-1.51%，為9687.1點。 航空股、內險股、石油股皆下跌。北京首都機場跌4.43%，報4.97港元。 騰訊漲幅縮至0.23%，收430.6港元。美團點評大漲2.88%。中芯國際大漲9.66%，報18.84港元。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》恆指開盤上漲0.99％ 影視娛樂股走高 09:432020/05/11 財經 期待美重啟經濟 陸港股大漲 10:512020/05/11 財經 《港股》恆指周一收盤漲1.53％ 騰訊市值突破4兆港元 17:052020/05/11 財經 《港股》恆指開盤漲1.53％ 蘋概股小跌 10:002020/05/12 財經 《港股》恒指週二跌1.45％ 石油股無力 17:052020/05/12 財經 《港股》美股大跌＋美中緊張升高 恆指開低0.55％ 10:342020/05/13 財經 恒指收盤跌65點 騰訊業績公佈前股價跌0.3％ 16:292020/05/13 財經 《港股》恆指周三小跌0.27％ 消費股逆勢大漲 17:052020/05/13 財經 《港股》恆指開盤走低 騰訊市值超越阿里 10:002020/05/14 財經 港股跌248點 騰訊股價飆市值一度超阿里 12:152020/05/14 財經 財經熱門新聞 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 美股崩跌警報響？專家反揭進場訊號 - 財經 美股又暴殺！華爾街大咖驚洩大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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