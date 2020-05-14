創意(3443)今(14)日召開股東會，預估全球半導體產業景氣已在去年觸底，預計今年AI、5G等技術逐漸成熟，今年對創意而言會是充滿挑戰及機會的一年，將積極提升晶片設計服務的接單能力，另外，今也通過每股配發現金股利5元。

創意2019年合併營業收入淨額為107.1億元，年減少20%，稅後淨利為6.33億元，年下滑36%，每股盈餘為4.73元，年減少36%，主要受虛擬貨幣降溫及中美貿易摩擦的影響，創意去年毛利率為33%，則相較107年的30%持續上升，此外，創意去年16、12及7奈米營收佔比達20%。

展望今年，創意認為，雖美中貿易談判造成去年全球半導體成長趨緩，但市場普遍預估貿易談判的影響將只是暫時性的，儘管市場仍存在不確定性，但全球半導體產業景氣已在去年觸底，預計今年AI、5G等技術逐漸成熟，將會驅動未來半導體產業的成長，並為IC設計服務業帶來成長的動能，且在北美一線科技大廠對自製晶片需求的提升及大陸半導體推動自主、可控運動的推波助瀾下，將不斷推升全球客製化IC市場的規模及產值。

創意表示，全球客製化IC市場需求持續受終端應用多元化帶動，同時來自品牌科技大廠自製晶片的需求及中美貿易談判升級為科技戰，導致大陸半導體加速自主化的趨勢下，可期待創意未來營運成長依然可期，且先進製程的銷售占比將進一步推升，值得一提的是，因AI講求大數據演算等效能，先進製程成為最大助力，而創意雖有先進製程設計能力助攻，但因AI相應的演算法目前尚未成熟，創意保守預估相關應用之設計時程將達2-3年，但創意仍會繼續投資先進技術及持續開發AI、Networking和HPC等相關應用的客戶，也期待這些投資能很快回收並帶動未來營收的成長。

另外，創意股東會今也通過每股配發現金股利5元。

(時報資訊)