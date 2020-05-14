基隆市立體育館40年從未修繕過的游泳池底磁磚，也全面整修更新。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基市立體育館善用多雨氣候，儲存雨水回收利用，節省自來水資源。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市立體育館啟用40年，屋齡已高加上久失修，場館硬體設施與結構老舊，市府爭取4100萬補助去年9月動工整修，就連40年來從未修繕過的游泳池底部磁磚也全面更新，目前已完工正進行驗收，預計18日將可對外開放民眾使用。

年屆40的市立體育館暨游泳池，為基隆市民重要運動場域，也是孕育無數國手的搖籃，今年因場館設施老舊，市府在2018年底獲體育署補助2919萬元、地方自籌1251萬元，近期成改善工程，市長林右昌14日前往現勘要求落實細節收尾。

林右昌視察後指出，看到場館設施環境煥然一新，接下來除繼續提供市民游泳與運動空間，場館也能舉辦更正式競賽與活動，相信市民進入場館也會對改變感到驚艷，屆時歡迎全家一起來市立體育館及游泳池，一同享受運動樂趣。

教育處表示，市府從前年開始，陸續從空調系統、結構補強、淋浴間及親子廁所，其中，游泳池已於今年1月2日開放民眾使用，其餘工程部份於4月16日完工，現正辦理驗收作業中，預計18日若驗收通過後，將可立即對外開放。

另外市府也獲經濟部水利署補助513萬多元，在體育館下方無障礙坡道，設置雨水貯留系統，善用基隆多雨潮濕的氣候，貯留雨水系統回收利用，提供體育館、游泳池沖廁、植栽澆灌、走廊及街道清洗，充分節約水資源。

(中時 )