由四三九九資訊科技研發，易亨數位代理營運的3D妖靈養成MMORPG手遊《天姬物語》事前登錄現正進行中，已吸引超過30萬玩家參加，官方今（14）日公開全新社交、國家、國戰等特色系統，助玩家更深入了解《天姬物語》世界。
情缘系统 攜手相伴
遊戲內提供全新情緣系統，玩家可以在天姬的見證下締結情緣，組建溫暖小家，還可以培養妖娃、許願、愛情寶匣、在朋友圈放閃等。讓玩家享受真實戀愛體驗，重拾初戀心動的滋味。
大型國家系統釋出 「萬妖之國」夢幻養成
備受玩家期待的跨服征戰即將開打，各服精英齊聚一堂，爭奪天下第一的稱號。隨著玩家升級與國家版圖的擴張，玩家可加入聯盟與其他玩家一同組隊，壯大勢力。天姬也會跟隨作戰，陪伴玩家守護家園。勇士們趕緊與各路英雄豪傑一起共創未來。
國家系統為玩家們提供整套完整的養成路線，包括版圖、國戰、爵位等6個分支，在妖靈之旅中，讓玩家享有沉浸式的夢幻體驗。玩家可接取國戰任務，增加聲望與軍資。隨著玩家聲望的日益攀升，對應爵位也將不斷升級，還可領取豐厚獎勵。
跨國征戰 妖界縱橫
遊戲內分為四大妖界，每個妖界各有64個妖國，在創角時，就能選擇出生「國籍」，每個伺服器代表著不同國籍。玩家除了可以通過「版圖」系統在同個妖界攻城略地之外，還可以在「國戰」系統中，與其他妖界的玩家一較高下，實現馳騁沙場的夢想。
《天姬物語》事前登錄進行中，一段暖心療癒的妖靈之旅即將開啟，想體驗英雄豪傑人生的愛恨情仇、征戰沙場，趕緊加入天姬物語事前登錄活動，創造專屬的天姬故事！
(科技)
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