台中市公有路燈約20萬盞，民眾愛心認養一盞一年只要1000元，可在燈柱載明認養者姓名並獲頒感謝狀，憑認養收據可抵免所得稅，企業大宗認養還可列營業費用抵稅；建設局指出，即日起在「台中市政府服務e櫃檯」開放線上申請，歡迎踴躍認養「年度光明燈」，照亮市民回家的路！

建設局長陳大田說，台中市自102年實施「台中市公有路燈管理及認養辦法」，鼓勵各界認養路燈，一次最長可認養3年，申請人可自行指定認養「地點」及「盞數」，並載明認養者姓名，若不指定地點則由建設局或各區公所代為指定。

陳大田表示，目前已有許多善心人士及企業認養多處主要道路及設施公用路燈，尤其以道路名稱或諧音蘊含「平安」、「富貴」等吉祥意義的路段，最受民眾喜愛；如光明路、永春路、平安路、富翁街、文昌路等，表示期望前途光明、青春永駐、永保安康、發大財、金榜題名等意涵。

建設局強調，透過公有路燈認養，結合民間與企業力量，用認養款項挹注電費、維護與汰換節能燈具，樽節公帑，讓市府有餘裕經費挹注更多便民公共建設；同時有助於為企業及個人建立良好形象，一舉數得，有意認養者可於「台中市政府服務e櫃檯」線上申請。

(中時 )