鳳山水資源中心透過逆滲透模組，可日產4.5萬頓再生水，可供臨海工業區20％用水量，加上2021年臨海水資源中心啟用，屆時可供應近60％臨海工業區用水量。（袁庭堯攝）

立法院內政委員會14日南下高雄考察高市水利局業務。（袁庭堯攝）

再生水可提供優質的產業用水，降低廠商自行過濾、製造的負擔。（袁庭堯攝）

立法院內政委員會14日南下考察高雄市水利建設與防汛現況，水利局強調治水成效之餘，也向中央爭取污水處理、抽水站等建設經費。市長韓國瑜也與立委們實地走訪鳳山水資源中心，肯定再生水供應石化、煉鋼用水的環保及經濟效益。

水利局簡報指出，在今年汛期前已完成轄管水利建造物年度定期檢查，易造成積淹水的68處位置已改善24處。去年雨水箱涵嚴重破損236處均已完成，後續檢視發現新增、或較輕微的破損處，正加速處理中。

此外，2019年起推動的後勁溪6處瓶頸改善計畫，配合即將推動4處瓶頸整治計畫，可解決遇豪大雨、後勁溪與曹公新圳水位高漲溢淹，造成中、上游仁武一帶淹水的窘境。

市長韓國瑜也與立委們實地參觀台灣首座再生水示範廠「鳳山水資源中心」，視察家用污水經逆滲透處理、轉換為高品質「再生水」的成效。水利局強調，該廠日產4.5萬頓再生水，可供臨海工業區20％用水量，加上2021年臨海水資源中心啟用，屆時可供應近60％臨海工業區用水量。

水利局強調，高市未來在污水下水道主幹管更新、污水處理廠升級、抽水站興建等規劃都需要中央經費的協助。內政部營建署則回應，希望高市府將所需計畫詳細內容提出，中央會配合共同審查後協助推動。

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(中時 )