包括美國在臺協會、臺北市美國商會、智慧財產局、台灣智慧財產權聯盟、台灣OTT協會、衛星公會等團體特今天上午主動拜訪刑事局，並共同宣示臺美持續攜手打擊網路犯罪及保護智慧財產權，不因防疫期間而有打擊犯罪上落差。

刑事局說，繼本年3月31日查緝楓林網後，產生近數百個盜版網站陸續關站之蝴蝶效應，尤其本案為近年來台美跨境合作查緝大型網站之成功案例，所啟動刑事凍結財產及首見宣告網域名稱查扣作法，不僅達到法律查緝宣導效果，更彰顯臺灣執法單位對於智慧財產權重視程度，為歷年來刑事司法罕見創新作法，也獲得國際媒體報導與美方、國內各大機關與權利人團體的重視。

刑事局長黃昭明與AIT官員共同宣示台美持續攜手打擊網路犯罪及保護智慧財產權，不因防疫期間而有打擊犯罪上落差。（讀者提供/吳家詮傳真）

警政署持續落實保護智慧財產權政策、積極查緝智慧財產權案件，統計各警察機關執行查緝非法侵權案件2018年起迄今年3月止已達8,942件，侵權金額超過新臺幣260億元以上。

面對科技發達與資通匯流快速發展的趨勢，為能有效遏止網路犯罪持續發生，仍須仰賴跨境合作及第三方民間力量協助，從非法網站、境外網域、濫用廣告、虛擬金流、多層洗錢、多元盜版等面向加強打擊，未來亟需與美方、國內智慧財產局及相關權利人團體朝跨技術、跨領域、跨組織、跨部會與跨國性合作，以提升科技人才培育及強化跨境共同打擊能量，來達到保護智慧財產權的目標。

(中時電子報)