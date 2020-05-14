觀霧地區不少步道，為台灣知名觀光景點，未來將有台灣好行觀霧線可直達，降低民眾開車遠遊的勞頓。（莊旻靜攝）

觀霧地區不少步道，為台灣知名觀光景點，未來將有台灣好行觀霧線可直達，降低民眾開車遠遊的勞頓。（莊旻靜攝）

為了復甦因疫情而受到重創的觀光，新竹縣預計下半年將開通「台灣好行觀霧線」，為首條通往觀霧國家森林遊樂區的大眾運輸；另外，也爭取觀光局「台灣好玩卡」推廣計畫，將結合縣內商圈，預計最快6月中旬推出「中台灣好玩卡－新竹縣限定版」虛擬電子票證產品。

觀霧國家森林遊樂區雖位於苗栗縣境內，主要道路卻從新竹縣前往，新竹縣政府交通旅遊處長游志祥表示，4月底獲得交通部核定，新闢「台灣好行觀霧線」，預計下半年開通，車次將不分平日、假日，每天來回各兩班次，單趟行車約140分鐘，停靠高鐵新竹站、竹東火車站、軟橋彩繪村、清泉、雪霸休閒農場、觀霧國家森林遊樂區、觀霧山莊等沿線熱門景點。

新竹縣長楊文科表示，受到疫情影響，觀光也受創，交旅處馬不停歇籌備，等疫情緩解時，搶攻旅遊商機，也因應觀光局「2020脊梁山脈旅遊年」，規畫台灣好行觀霧線，期望能帶動竹東、五峰及觀霧地區的觀光產業。

此外，交旅處也籌畫台灣好玩卡新竹縣限定版，首波預計串聯內灣、北埔等商圈，目前已召開3場說明會，解釋電子套票、商圈消費券產品，也會導入QRcode核銷機制，減少紙本化、現金交易等繁瑣，也預計將與南投縣、苗栗縣共同推出「中台灣好玩卡－暢遊版」，讓遊客能共享優惠。

(中時 )