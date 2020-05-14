疫情趨緩，緊繃心情也跟著放輕鬆，Global Mall新左營車站再推療癒快閃美食，即日起至5月31日除了可同步享日本道地半熟起司塔，還有唐寶寶手作餅乾，享甜食還能做公益。在日本曾創下平均每7秒即賣出一個半熟起司塔的「PABLO」期間獨家快閃高雄，帶來經典口味及以及與春水堂跨界合作的「珍珠奶茶起司塔」，甜點控絕對不能錯過。

唐氏症基金會「愛不囉嗦」快閃店，現場有唐寶寶製做手工餅乾及香皂等，為愛盡一份心力。而Global Mall新左營車站也加碼祭出「年中折扣振興季」，5月14日至5月31日，再擴大推動無接觸支付回饋，包括街口支付最高回饋13%、Pi 拍錢包最高9%，期間為百貨最高回饋。

來自日本大版的「PABLO」半熟起司塔，以獨家烘烤熟度，內餡濃而不膩、香滑順口，廣受歡迎，即日起至5月31日快閃期間，帶來多款經典口味，包括最受歡迎的原味、巧克力、抹茶，推薦價68元起，還有季節限定的「PABLO迷你-櫻花麻糬」鬆脆餅皮包覆著奶油起司夾心內餡，結合粉嫩櫻花醬，再搭配Q彈麻糬，多層次口感，推薦價88元；歡慶快閃，更推出Global Mall新左營車站獨家優惠，「PABLO」迷你6入-經典原味，原價408元，優惠價328元，若想一次品嘗多種口味，可選擇綜合版「PABLO」迷你6入，包含經典原味、巧克力、抹茶、芒果及特色櫻花麻糬，原價458元，優惠價358元，一次滿足。

此外，PABLO更與珍珠奶茶起家的春水堂跨界合作，5月15日起推出獨特「珍珠奶茶起司塔」，精緻蓬鬆的起士內餡，巧搭春水堂使用的頂級烏瓦紅茶及每日現煮，用樹薯粉做成一粒一粒的好命珍珠，酥脆塔皮、茶香融合起士的內餡、Q彈珍珠口感在嘴裡形成三重奏，絕對稱得上是吃的珍珠奶茶聖品。因使用春水堂現煮珍珠，每日下午14：00開賣，限量17天，推薦價6吋520元。

在疫情趨緩之際，Global Mall新左營車站邀請大眾也一起貢獻愛心，唐氏症基金會長期支持協助唐寶寶生涯發展服務，打造「愛不囉嗦」庇護商店，讓這些青年們不僅能藉由製作餅乾的過程中，透過雙手學習一技之長，更可以透過門市服務工作，與客人互動交流，增進人際關係發展。現場不僅有唐寶寶親手製作的手工餅乾，有巧克力及燕麥口味，推薦價80元，還有實用的手工香皂「愛生活禮盒」，推薦價360元，從製作到包裝皆為唐寶寶親自完成；此外，更力推小農嚴選台灣中部馬鈴薯的「囉嗦洋芋片」，手工削皮新鮮切片，口感紮實酥脆，推薦價175元，讓世界充滿溫暖關懷，也給唐寶寶一個發揮的空間。

(工商 )