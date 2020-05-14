精密機械金屬加工零組件廠時碩工業拜工業應用產品終端需求持續成長，對營收貢獻首度超過三成所賜，第一季合併營收及獲利均未受新冠肺炎疫情影響，大陸無錫廠復工後，台籍幹部還要到生產線幫忙，造就營收及獲利不減反增，EPS從去年同期0.77元增加至0.84元，是同期歷年次高。

時碩4月合併營收2.56億元，年減26.67％；前4月合併營收12.01億元，年減3.82％。時碩表示，有鑑於新冠肺炎疫情對經濟和產業造成不確定性，依舊存在，未來展望，仍應視上游主機廠復工後，是否恢復正常需求而定。

時碩今(14)日公布第一季財報，首季合併營收9.45億元，年增5.04％；營業毛利從去年同期1.84億元攀升至2.07億元，毛利率從去年同期20.45％提升21.90％。營業淨利0.52億元、營外收入近0.23億元，稅前淨利0.75億元，稅後淨利0.56億元，EPS為0.84元，優於去年同期0.77元。

時碩表示，時碩四大事業，安全系統第一季營收占比18％、傳動系統比重33％、工業應用占比39％、航太事業營收比重10％。受惠於工業應用領域內產品終端需求的持續成長，工業應用產品營收貢獻首度超過三成，顯示時碩產品多元化的策略奏效。

(工商 )