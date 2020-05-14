醫師父子檔李兆麟、李研永在防疫期間攜手創作〈打個心靈點滴〉歌曲，李研永原服務於台中榮民總醫院，目前在海軍陸戰隊服役，除了和一般人一樣須面對疫情，平日更要照顧安撫緊張憂慮的病人和親友，在疫情最緊張的時期，他剛好輪值到急診室，執勤完後有發燒症狀，父親李兆麟說：「我的心情非常煎熬，告訴兒子說『如果你染疫了，爸爸一定會陪伴你，照顧你直到你好了為止』，還好檢測結果是陰性」；於是父子一起製作歌曲，想為社會注入一劑暖心療癒的音樂處方。

〈打個心靈點滴〉MV為飽受壓力、緊張、鬱悶、煩躁的民眾紓壓療癒，歌曲由李兆麟醫師作詞作曲，本業是抗衰老功能醫學醫師的李兆麟換下白袍，除了在大學教書，主持電台節目，也是位音樂創作人。創作歌曲的動機，主要希望透過民眾容易接受又沒有副作用的音樂，傳達正能量除了和一般人一樣須面對兇猛疫情，平日更要照顧安撫緊張憂慮的病人和親友，加上同為醫師的小孩曾經歷，有驚無險的「染疫危機」，李兆麟笑說自己在疫情期間面對的壓力是一般人的三倍。

李兆麟（前排左三）、李研永（後排左二）與醫護一起拍MV。（優美診所提供）

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