律師謝震武今（14日）站台世界展望會公益活動，呼籲外界響應購買大地元寶，支持經濟弱勢團體的防疫需求，及特況家庭生活扶助，謝震武也拋磚引玉認購100盒。被問工作是否受到波及，謝震武說：「打官司的人到法院還是戴著口罩」自己雖未受到疫情影響，「但我比較在乎的真的是台灣整個社會的未來走向。」他更直言「現在挑戰還不是最嚴峻的。」

新冠肺炎在台累積440名確診案例，謝震武透露起初疫情較嚴重時，節目製作單位為嚴格執行社交安全距離措施，甚至拿尺測量主持人與嘉賓的距離，「第一次錄時我還大喊『你們有沒有聽到我說話』」，現場還出現回音，他笑說：「因為習慣（近距離）了，突然人與人之間距離很遙遠。」事後節目組還加碼做隔板，讓來賓安心錄影。

謝震武坦言工作未受波及。（圖／施岳呈攝）

為響應公益活動，謝震武首次在螢光幕前嘗試下水餃，他直言：「我很少下廚是事實，但是我很會品嘗美食。」親自下場他才發現做美食節目相當不容易，「我曾經試包過水餃，但人家包出來是元寶，我包出來是碎銀，沒關係，待會我來急訓一下。」他更承諾大地元寶若賣超過一萬盒，下次辦記者會要親自上陣包水餃。

(中時電子報)