Lala澄清與小優是去工會領勞動節禮物。(取自IG)
Lala澄清與小優是去工會領勞動節禮物。(取自IG)

新冠肺炎疫情嚴重影響經濟，連演藝圈藝人也不好過，日前女星鮪魚(徐瑋吟)就坦言收入僅剩四分之一，除了拜託母親幫忙代墊買房頭期款，還嘗試申請紓困金，在工會還意外巧遇小優、Lala蘇心甯。對此，Lala剛剛也在社群網站曝真相，揭密與小優去工會的目的。

擁有E奶火辣身材的國光女神Lala，稍早在社群網站還原與小優去演藝總工會的真相，並不是要申請紓困金，「其實我和小優主要是領勞動節禮物」。

Lala還透露與小優領禮物的過程一波三折，最後還因為小優姓游的緣故，所以領了芥花油回家，用簡單2則限時動態澄清外界對她與小優的誤解。

鮪魚日前受訪時透露，受到疫情影響，工作量大減，收入勝四分之一，也坦承申請紓困的原因，是因收入不穩定加上高額房貸，才想說申請試看看。而她也不怕外界眼光，直言藝人外表光鮮亮麗，其實開銷治裝費用很大，這也是他們與一般上班族不同的投資。

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鮪魚因疫情收入僅剩1／4 房貸壓力大申請紓困
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(中時電子報)

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