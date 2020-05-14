首季新冠疫情衝擊下，NB代工大廠廣達(2382)及和碩(4938)毛利率均較上季衰退；而在營益率方面，和碩甚至出現罕見的負數，展望第二季兩大廠均同聲喊出貨優於第一季。
廣達(2382)首季營收1902.98億元，營業毛利92.3億元，毛利率4.85%，營業淨利24.75億元，營益率1.3%，淨利歸屬母公司業主25.79億元，年減17.43%，EPS 0.67元。首季廣達有4億元的匯兌利益，首季存貨也較上季微增到1508.97億元。廣達今年配發3.7元現金股利，配息率為89%。廣達第二季NB出貨季增可達2位數，而伺服器全年營收年增也可望有2位數。首季存貨增加，主要是因應第二季產品出貨提前備料。
和碩(4938)首季營收2784.7億元，營業毛利61.65億元，毛利率2.2%，營業淨利-2.82億元，營益率為-0.1%，淨利歸屬母公司業主15.45億元，年增16.1%，EPS為0.59元。首季匯兌利益0.89億元。造成和碩首季營益率轉負，主要是受到新冠疫情產能利用率降低，而第2季因應新產品又有製造費用的增加，因此造成營業淨利出現赤字。
(時報資訊)
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