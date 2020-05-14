女騎車瘋狂追喊「為什麼載我老婆」 夫妻嚇壞直衝警局 17:082020/05/14 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方於今日下午於台北市逮獲蘇女，訊後依強制罪案移送法辦。（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 28歲蘇女13日晚間8時許，從三重區河堤邊環河南路騎車尾隨33歲丁男騎士與妻子，過程中莫名高喊「為什麼載我老婆！」，嚇得丁男騎車狂逃至三重派出所尋求警方的協助，未料到半路蘇女即轉頭往福德南路駛離。丁男與妻子內心飽受恐懼，熱心將過程PO網；警方於今日下午於台北市逮獲蘇女，訊後依強制罪案移送法辦。 據了解，蘇女患有精神疾病，且居無定所。警方表示，14日11時許在台北市南京東路二段發現正在派報的蘇女，隨即將其帶回偵辦，訊後將蘇女依強制罪案移送法辦。 (中時 ) #警方 #三重 #騎車 #妻子 #台北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北市意外頻傳 5小時內2人墜樓身亡 13:192020/05/11 社會 古蹟保存草率 監院糾正北市府 13:212020/05/11 政治 柯稱白藍合作想太多 罷韓由高市民決定 15:452020/05/11 政治 危老發酵 北市住宅交易每四件一件是公寓 16:522020/05/12 財經 北市外牆診斷申報竟掛蛋 連診斷機構都沒成立 17:422020/05/12 生活 台北市黨部主委選舉互控 卓榮泰嘆了一口氣 14:302020/05/13 政治 台北市黨部主委互控 今晚8點未達共識 擬暫停選舉 16:402020/05/13 政治 台北市黨部主委選舉互槓處理 卓榮泰：明天再說 21:232020/05/13 政治 黑紅大戰 聚焦派系版圖擴張 04:102020/05/14 政治要聞 民進黨台北市黨部主委互控協調未果 選舉暫停 10:222020/05/14 政治 社會熱門新聞 顏清標次子捐肝救父 美女老婆又被想起 - 社會 登西巒大山錄下鬼影 山友：恐是魔神仔 - 社會 捷運女警便宜行事偽刻印章申請誤餐費 38個便當遭起訴 - 社會 基隆河6號水門又現浮屍 本周第5具民眾毛骨悚然 - 社會 高市議員韓賜村撞死人 死者妻墜樓搶救中 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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