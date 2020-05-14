28歲蘇女13日晚間8時許，從三重區河堤邊環河南路騎車尾隨33歲丁男騎士與妻子，過程中莫名高喊「為什麼載我老婆！」，嚇得丁男騎車狂逃至三重派出所尋求警方的協助，未料到半路蘇女即轉頭往福德南路駛離。丁男與妻子內心飽受恐懼，熱心將過程PO網；警方於今日下午於台北市逮獲蘇女，訊後依強制罪案移送法辦。

據了解，蘇女患有精神疾病，且居無定所。警方表示，14日11時許在台北市南京東路二段發現正在派報的蘇女，隨即將其帶回偵辦，訊後將蘇女依強制罪案移送法辦。

(中時 )