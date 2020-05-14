雖然美國政府強力防堵中國大陸電信商，但常年仰賴華為裝置的美國農村卻叫苦連天，業者代表在國會聽證會上說，農村設備商要移除和找到替代設備，就像飛行到一半才說要改造飛機。

德國之聲中文網報導，美國總統川普13日延長在2019年5月簽署的行政命令，宣布因為國家緊急狀態禁止美國公司使用有國安風險的電信設備。當時此舉被認為是針對陸企華為和中興兩家公司。

另一方面，知情人士表示，美國商務部預計將再次延長15日即將到期的許可證，允許美國公司繼續與華為做生意。

華為是世界第二大智慧型手機製造商，也是提供5G網路技術的主要電信設備公司。美國商務部此前已經多次延長臨時許可證期限，之前已將其延期至4月1日。

無線行業協會CTIA敦促商務部批准長期的許可，並寫道：「現在不是阻礙全球運營商維護網路健全發展的時候。」

該協會表示，「持續而有限的使用華為來保護市場設備與裝置的安全，可以降低美國消費者裝置遭破壞的風險，從而令他們受益。」

該協會還要求商務部「恢復和修改其先前對標準開發工作的授權，以允許與華為交流，以促進全球電信標準的發展。」

目前美國商務部和華為都拒絕評論。

(中時 )