日本正式解除39縣的緊急事態宣言 東京、大阪等8道府縣仍維持 17:092020/05/14 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本首相安倍晉三14日在官邸召開記者會，正式宣布解除39縣的緊急事態宣言。(翻攝自NHK實況轉播畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本首相安倍晉三14日傍晚正式宣布，讓疫情舒緩的39縣提前於14日解除「緊急事態宣言」，東京都、大阪府、北海道、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、京都府及兵庫縣等8都道府縣仍將維持「緊急事態宣言」，將於21日再另行判斷。 (中時電子報) #緊急事態宣言 #39 #維持 #14 #解除 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本決定解除39縣的緊急事態宣言 18:132020/05/13 國際 挺台參與WHA 14友邦全數完成提案 11:422020/05/14 政治 國際熱門新聞 男大生遊北韓竊金正恩海報！勞改17月腦損亡 法院下令公開7億凍結資產 - 國際 不滿新冠亂指控 陸算帳要打痛老美 - 國際 陸長征5B火箭殘骸墜落 非洲民眾圍觀 - 時事 只有手提箱大！美戰機遇UFO驚險報告解密 - 國際 與金正恩嗨翻 小蟲曝北韓瘋狂夜 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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