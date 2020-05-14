日本首相安倍晉三14日傍晚正式宣布，讓疫情舒緩的39縣提前於14日解除「緊急事態宣言」，東京都、大阪府、北海道、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、京都府及兵庫縣等8都道府縣仍將維持「緊急事態宣言」，將於21日再另行判斷。

(中時電子報)