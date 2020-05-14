遠東集團第二代、同時也是徐旭東的姊姊徐菊芳今天證實逝世，享壽80歲，根據亞泥發出的重要訊息公告指出，原董事徐菊芳逝世，徐菊芳為29年次，享壽80歲，並不清楚逝世原因，因董事為法人代表，將由法人改派任董事。

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(中時電子報)