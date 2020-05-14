遠東集團、亞泥董事徐菊芳逝世 享壽80歲 17:222020/05/14 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 亞泥發出重訊公告，原董事徐菊芳逝世。 （圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠東集團第二代、同時也是徐旭東的姊姊徐菊芳今天證實逝世，享壽80歲，根據亞泥發出的重要訊息公告指出，原董事徐菊芳逝世，徐菊芳為29年次，享壽80歲，並不清楚逝世原因，因董事為法人代表，將由法人改派任董事。 更多 CTWANT 報導 陳妤被男星「猛拋媚眼」：是他入戲方式？ 認購百盒水餃做公益 謝震武自嘲試捏元寶變「碎銀」 (中時電子報) #菊芳 #享壽 #80歲 #逝世 #董事 也許您會感興趣 推薦閱讀 推動傅正全集 規畫紀念公園 04:102020/05/11 政治要聞 護理師開心熊抱80歲媽 04:102020/05/11 地方新聞 著名演員傑瑞史提勒逝世 兒子班史提勒喊：愛你老爸！ 18:482020/05/11 娛樂 新光金「宮鬥」？獨董李勝彥告副董李紀珠妨害名譽不起訴 10:412020/05/12 社會 《金融股》永豐金明股東會進行董監改選 名單列入2席法界人士 16:482020/05/12 財經 永豐金股東會》公司派7名董事全當選 大股東何家全退出、寶佳未參選 11:212020/05/13 財經 首位民營金控女董座！陳思寬接永豐金董事長 14:212020/05/13 財經 《金融股》首位民營金控女性董座 永豐金董事長陳思寬出任 14:322020/05/13 財經 謝金燕8代言吸金6千萬 豬哥亮逝世3週年念經迴向 21:322020/05/13 娛樂 聲寶、瑞智董事名單 專業經理人入選 04:102020/05/14 證券．權證 財經熱門新聞 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 跟豪門女婿爆曖昧 美女主管曾是和碩業務大將 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 美股又暴殺！華爾街大咖驚洩大危機 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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