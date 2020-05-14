總經費達65億元、台中市長盧秀燕重要政見的「台中巨蛋」，第一階段評選14日揭曉！共有大壯聯合、大宇、劉培森、九典聯合、竹間聯合建築師事務所等5團隊入選，將競逐第二階段的創意提案；台中市政府都發局說，得標者將為台中打造國際級、專業及多功能的「巨蛋體育場館」，成為台中新地標。

都發局指出，由該局住宅發展工程處、運動局、建設局新建工程處等跨局處聯合執行的「台中市巨蛋體育館興建工程」，基地位於台中市第14期市地重畫區範圍，北屯區環中路一段與榮德路口西南側「文中小6」預定地，基地面積約6萬9600平方公尺。

都發局表示，完工後可容納1萬5500觀眾席，可舉辦籃球、排球、羽球、網球、5人制足球及技擊類運動(武術、空手道、柔道、拳擊、跆拳道)等國際專業運動賽事；也可作為大型多功能藝文娛樂演唱表演場所，售票席位達1萬3000席以上。

都發局說明，此次「委託規畫設計監造技術服務」採購案，於今年2月公告上網招標，以公開競圖、兩階段評選方式。第一階段等標期42天，考量本案規模大、特殊性及鼓勵跨國合作共組團隊參加，加上疫情關係，延長等標期30天，合計等標共72天；另組成評選委員計7位，及對外公布委員名單。

都發局強調，經評委以專業角度、多元方向思考綜合討論，遴選出第一階段5名入選團隊，分別為大壯聯合建築師事務所等，5月15日起進入第二階段深化提案準備作業；包含服務建議書、A1圖面、模型、視覺模擬動畫等，訂於7月8日截止收件。

(中時 )