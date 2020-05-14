龍華科大工管系胡淑珍老師指導「背夢者」團隊，大家集思廣益討論研發方向。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

「背夢者」團隊獲教育部「大專校院創業實戰模擬學習平台」10萬元創業補助金。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

龍華科技大學「背夢者」學生新創團隊，以「守護登山旅行的你我；提供應急救難的燈火」為目標，積極研發具備GPS定位功能、無線雙向通訊技術及便利充電求助系統的新型多功能背包，連續2年獲得教育部「大專校院創業實戰模擬學習平台」10萬元創業補助金，展現技術與創新研發實力。

龍華科大「背夢者」團隊是由工業管理系教授胡淑珍帶領多媒體與遊戲發展科學系許桓瑞、劉耿豪；化工與材料工程系翁紹翔，以及企業管理系黃彥碩等學長弟所組成的跨領域新創團隊。

有鑑台灣天災地震頻繁且山難意外時有所聞，希望開發型多功能背包，同時具有GPS定位功能、無線雙向通訊技術及便利充電等新型求助系統，有助減少意外發生。

胡淑珍表示，團隊成立以來獲得校方高度重視，積極輔導並提供資源。本次更獲得教育部「大專校院創業實戰模擬學習平台」10萬元創業補助金，讓團隊開發計畫能夠持續下去。

隊長許桓瑞說，「團隊利用GPS結合Arduino開發板作為技術基礎，開發出一款適合登山踏青及急難救助兼具的多功能背包。產品功能包含太陽能／蓄電池USB充電、GPS即刻定位求助、便於使用的LED燈泡、大容量置放空間等諸多功能，可有效預防山難及其他意外事件，使獲救機率大幅提升。」

他表示，小組從一開始甚麼都沒有的情況下，一步一步地經過許多專業課程教導，團隊構想逐漸成形，學校資源也非常豐富，例如校內智慧圖書館擁有安靜、舒適的討論場域，讓團隊進行溝通不受干擾，需要實驗時，則有化材系主任在旁親自指導；在製作符合人因工程的流線型設計時，也有指導教授及系主任、老師熱心指導，非常感謝學校對新創團隊的大力協助。

成員翁紹翔則說，團隊在研發過程中也遭逢許多瓶頸，例如在化學材料比例調配、人因工程等陌生領域並不孰悉，也曾數度在參賽問題及討論中產生衝突，這時指導老師、工管系、化材系及研發處相關部門，以他們專業角度給予團隊指導及修改意見，讓他十分感激龍華擁有優良的師資團隊能適時提供協助，也讓他們在眾多新創團隊中順利脫穎而出。

(中時 )